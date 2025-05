Piazza Affari, i dividendi del 5 maggio 2025

Alerion

(Teleborsa) - il 5 maggio 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004720733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,61 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005386369Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0004093263Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005119810Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1484 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0001268561Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0003097257Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005257347Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: LU2592315662Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,294 USDData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0003850929Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005203424Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,85 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0003203947Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,43 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0001214433Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005549255Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005455875Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1972 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005253205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,9 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005525347Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,92 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005330516Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005274094Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005430951Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005339160Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,085 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005338675Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0038 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005246142Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005384901Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 07/05/2025ISIN: IT0005440893Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 07/05/2025