FOPE, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,85 euro. Eletto nuovo CdA

FOPE

(Teleborsa) - L'di, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto didi esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato ladi 0,85 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 - data stacco cedola n. 8 il giorno 5 maggio 2025 e record date il 6 maggio 2025.I soci hanno deliberato il rinnovo delstabilendo in 6 il numero di componenti, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Sulla base dell'unica lista presentata dagli azionisti Umberto Cazzola, Ines Cazzola e Diego Nardin, titolari congiuntamente del 74,6% del capitale, sono stati nominati: Umberto Cazzola (Presidente), Ines Cazzola, Elisa Teatini, Diego Nardin, Davide Molteni, Alberto Camerlengo. Gli amministratori Davide Molteni e Alberto Camerlengo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.