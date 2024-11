Intercos, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 3° trimestre

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha registratodel2024 pari a 275,2 milioni di euro, in crescita del +11,6% rispetto allo scorso anno (+12% a tassi costanti). Nel trimestre sono da sottolineare le performance della business unit Make-up, tornata a tassi di crescita a due cifre (+14,6%) e quella della regione Asia, che ha continuato a registrare incrementi eccezionali (+30%), in netta controtendenza rispetto alle performance dei player occidentali. I primi nove mesidel 2024 chiudono quindi con vendite pari a 775,1 milioni, in crescita del +5,4%.L'è stato pari a 39,2 milioni di euro, in crescita del +12,3%, con un'incidenza sulle vendite nette del 14,3%, in lieve aumento sullo scorso anno. I nove mesi riportano un EBITDA di 103,2 milioni di euro, in aumento di +0,9%, recuperando interamente la contrazione di EBITDA riportata nel primo trimestre a causa dell'attacco Cyber subito.Laal 30 settembre 2024 è pari a 117,7 milioni di euro, in diminuzione di 5,8 milioni rispetto al 30 settembre 2023. La(posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi) è pari a 0,85x, (0,89x al 30 settembre 2023)"L'EBITDA di Gruppo del terzo trimestre si è attestato a 39,2 milioni di Euro, aumentando più che proporzionalmente rispetto alle vendite (+12,3%), grazie a un lieve incremento di profittabilità - ha commentato l'- Questa è però risultata al di sotto delle nostre attese a causa di un mix clienti serviti che, ancorchè prestige, acquistano prodotti in full-service (ossia con packaging comprato da Intercos) e quindi a più bassa profittabilità"."Riteniamo che tale trend, se da un lato ci consentirà di continuare a crescere in maniera nettamente più marcata del mercato del Beauty, dall'altro impatterà sul margine di profittabilità anche nella prima parte del quarto trimestre dell'anno - ha aggiunto -fornita in precedenza, che vede un quarto trimestre anch'esso caratterizzato da una crescita di vendite compresa tra il +10% ed il +13%. Questa crescita ci consentirà di entrare nel nuovo anno con il passo giusto per cogliere le opportunità che si presenteranno quando gli andamenti di mercato saranno più favorevoli".