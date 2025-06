Per Freedom risultati in forte crescita: ricavi +23%

Freedom Holding

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari quotata al Nasdaq, ha annunciato i. Isi attestano a 2,05 miliardi di dollari, inrispetto all’anno precedente, mentredi dollari con un utile per azione di 1,43 dollari.A trainare i risultati è stato in particolare, saliti a 618 milioni di dollari, insieme a un, pari a 864 milioni. Anche iraggiungendo i 505 milioni, grazie al crescente coinvolgimento della clientela retail sulle piattaforme di intermediazione."Il 2025 è stato un altro anno di forte crescita per Freedom, con ricavi in doppia cifra sia nell’intermediazione sia nei servizi assicurativi", ha commentato, fondatore e CEO della Società, aggiungendo "questa crescita continua riflette la validità degli investimenti che stiamo portando avanti su infrastrutture digitali, intelligenza artificiale e un’offerta fintech sempre più articolata e incentrata sul cliente".Al 31 marzo 2025, le, in aumento del 19% rispetto agli 8,3 miliardi dell’anno precedente.Quabnot all'outlook, Freedom prevede diulteriormente nei mercati dellee dei, con il sostegno di un'ulteriore offerta obbligazionaria nazionale da 200 milioni di dollari nel settembre 2024, una delle più grandi offerte di questo tipo sulla Borsa internazionale di Astana. "Entrando nel nuovo esercizio, il nostro obiettivo resta quello di costruire un ecosistema finanziario digitale che generi valore per privati, istituzioni e governi - ha concluso Turlov - Grazie agli investimenti continui in intelligenza artificiale, infrastrutture e diversificazione regionale, ci posizioniamo per una crescita sostenibile nel lungo periodo".