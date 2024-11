L'utile di Credit Agricole in Italia a 1,2 miliardi nei 9 mesi

Credit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nei primi nove mesi del 2024 un risultato netto aggregato di 1,218 miliardi di euro (+9% a/a), di cui 985 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole.L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 337 miliardi di euro.Il gruppoha ottenuto un utile netto sottostante nei primi nove mesi del 2024 di 7,148 miliardi di euro (+7,9%), con ricavi pari a 28,127 miliardi di euro.L'utile netto della banca è di 659 milioni di euro (+6% anno su anno). Isono oltre i 2,3 miliardi di euro e le commissioni registrano un +4% anno su anno. Glisono in aumento sia nel confronto annuale (+4%) che verso il fine anno precedente (+1%), di nuovo in controtendenza al mercato. Positiva la dinamica del(+6% su dicembre 2023)