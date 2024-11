Unicredit, Orcel: su Commerzbank sarà una lunga strada

UniCredit

(Teleborsa) - L'operazione Unicredit-Commerzbank "sarà una lunga strada, non si vedrà una conclusione a brevissimo". Lo ha dichiarato il, in un'intervista a Class Cnbc. "Si sentono molte speculazioni su quello che succederà domani, ma la strada sarà lunga perché c'è un periodo regolamentare lungo, perché Commerzbank deve passare attraverso la realizzazione di cosa vuole fare e per il momento ritengono di poter andare avanti da soli", ha spiegato."Ci sono le elezioni in Germania, c'e' tutta una serie di fattori che ci portano a pensare che la strada sarà lunga, quindi non si vedrà una conclusione a brevissimo", ha detto ancora il CEO. "Faremo questa operazione solo se non diluirà i ritorni che i nostri investitori si aspettano, anzi dovrà migliorarli significativamente, altrimenti anche per noi non ha senso", ha sottolineato in un'intervista a CNBC. "Se Commerzbank o qualunque altra acquisizione aggiunge valore è una grande cosa, se non sarà così passeremo ad altro, ma tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità per cosa succederà dopo".