Unoenergy Green Solutions, Andrea Chinellato nuovo AD

(Teleborsa) - Il, da oltre vent'anni tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni, annuncia la nomina di, società del Gruppo specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficientamento energetico per famiglie e imprese."Con questa nomina,azienda nata nel 2013 e acquisita dal Gruppo Unoenergy, – spiega la società in una nota – nel 2019 punta ad accelerare la propria crescita nel mercato italiano delle energie rinnovabili, consolidandosi come punto di riferimento nel settore del fotovoltaico e della tecnologia green".guiderà Unoenergy Green Solutions nello sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale sul territorio italiano. La società offre un servizio completo per il mercato business e domestico, che include consulenza energetica, progettazione e installazione delle tecnologie e assistenza post-vendita. Tra les vi sono impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica, pompe di calore e sistemi di raffrescamento.laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Padova, porta con sé un'esperienza di oltre vent'anni nel settore dell'energia in Italia. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto posizioni di vertice in aziende leader, sia in area mercato che nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gestendo processi di acquisizione, integrazione e sviluppo."Nell'ambito della transizione energetica italiana, il fotovoltaico si sta affermando come una delle tecnologie più efficaci per ridurre le emissioni di CO2 e abbattere i costi energetici. Grazie alle sue solide competenze e alla visione strategica, Andrea Chinellato contribuirà a sviluppare un ambizioso piano industriale per incrementare la quota di mercato del nostro Gruppo in questo segmento nei territori a maggior potenzialità. La crescita di Unoenergy Green Solutions rafforzerà il posizionamento del nostro Gruppo come partner unico e sostenibile per tutte le esigenze energetiche di aziende, condomini e famiglie", ha dichiarato