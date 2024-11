Banco BPM, Equita: deal Anima ha forte senso industriale e basso consumo di capitale

Equita

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%) ilsu, confermando la raccomandazione sul titolo a "Hold" su base standalone (non incorporando un'eventuale piena acquisizione di).A seguito della9 mesi 2024, gli analisti hanno alzato le stime 2024-26 del 5% in media principalmente per riflettere una contribuzione meno negativa da trading e un maggiori ricavi assicurativi. Sul 2024 stimano un EPS adj. di 1,09 euro, 15% sopra la guidance della società.In merito all' OPA su Anima , Equita pensa che l'operazione si caratterizzi per "" e, grazie all'utilizzo del Danish Compromise, è "", in quanto comporta un impatto a capitale di soli 30bps.Il principale punto di incertezza è relativo alla capacità di Anima, una volta consolidata in Banco BPM, diin essere con altri primari operatori finanziari (in particolar modo, scadenza accordo 2030 e, scadenza 2033)."La combined entity andrebbe a trattare a multipli a nostro avviso compressi e offrirebbe un- si legge nella ricerca - Questi elementi, combinati con la maggiore diversificazione del business model verso la componente commissionale, lasciano a nostro avviso spazio di rerating, con upside che stimiamo preliminarmente double-digit anche rispetto al nostro TP (calcolato su base standalone)".