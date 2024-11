Destination Italia acquisisce 50,6% di Empeeria

Destination Italia

(Teleborsa) -, società che opera nel turismo Incoming esperienziale quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’acquisizione del 50,6% del capitale sociale di, dal 2022 conosciuta anche come. "Empeeria rappresenterà per Destination il driver dello sviluppo turistico della destinazione Sicilia, attraverso i suoi attuali presidi e quelli che con il supporto del Gruppo riuscirà ulteriormente a sviluppare", si legge nel comunicato di Destination Italia.Nel 2023 Il mio viaggio in Sicilia S.r.l. ha realizzato unpari a 0,98 milioni di euro, in crescita del 103% rispetto a 0,48 milioni di euro del 2022, con unpari a 50 migliaia di euro e unpari a 183 migliaia di euro."Siamo orgogliosi di annunciare questa importante acquisizione che ci consente di accelerare il percorso strategico che ci porta sempre più a consolidare la nostra posizione strategica di GLocal Travel Tech. Il nostro obiettivo è aggregare realtà che condividono la nostra mission e velocizzano il percorso di presidio dei territori e/o di mercati di riferimento", ha dichiarato, Presidente di Destination Italia."Con Destination Italia abbiamo conquistato un partner strategico con il quale continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita. La mission di Empeeria, in linea con il modello di business unico del Gruppo, è far vivere la Sicilia da siciliani, con escursioni, attività, degustazioni, cooking experiences, tutto per rendere l’offerta in linea con le nuove richieste del mercato e con l’obiettivo di far scoprire la sicilianità. Offriamo percorsi ed esperienze che riflettono la vita e le tradizioni del territorio e lo facciamo basando la nostra attività su piani di promozione territoriale che innovano il settore turistico e una rete di Destination Local Expert radicati sull’Isola", ha aggiunto, Fondatore di Empeeria.L’operazione è avvenuta mediante sottoscrizione di undi Il mio viaggio in Sicilia riservato a Destination Italia: 53.927,50 euro in denaro ed 21.570,00 in natura mediante il conferimento del marchio, del dominio, del sito internet e della licenza d’uso di Charming Sicily. Destination Italia avrà una, esercitabile dopo 36 mesi dalla data odierna e non oltre i 48 mesi successivi, al fine di detenere, successivamente all’esercizio dell’opzione, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Il mioviaggio in Sicilia, per effetto dell’acquisto di tutte le partecipazioni degli altri soci.Ildi Il mio viaggio in Sicilia Srl sarà composto da tre membri, di cui due consiglieri nominati da Destination Italia nelle persone di Dina Giulia Ravera e Massimiliano Cossu e un consigliere da Il mio viaggio in Sicilia nella persona di Cristina Coppola. Il Presidente sarà designato tra uno dei due membri nominati da Destination Italia.L’operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso adi Destination Italia.