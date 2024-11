EdiliziAcrobatica scende in Borsa. Stime analisti potrebbero essere ambiziose

EdiliziAcrobatica

Intesa Sanpaolo

Ediliziacrobatica

(Teleborsa) -per, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, all'indomani della diffusione deidell'anno (a 108,5 milioni di euro, in calo dai 118 milioni di euro di un anno fa).fa notare che i ricavi sono aumentati a doppia cifra (+14% nelle stime del broker)il contributo di(la business unit focalizzata sulle attività legate al Superbonus) nei 9M23 e di(una start-up attiva nel settore fotovoltaico residenziale) nei 9M24."Continuiamo a vedere EdiliziAcrobatica migliorare il suo già solido core business sia in Italia che nei paesi esteri, che hanno mostrato una forte performance nel 3Q24 anno su anno - si legge in una nota - Le nostre, ma raggiungibili, a nostro avviso".sottolinea che il management ha espresso soddisfazione per i risultati, soprattutto nei principali mercati nazionali e internazionali, pur notando che Acrobatica Energy, ancora nella sua fase di start-up, richiederà più tempo per ottenere risultati significativi. Si prevede che l'ingresso nel mercato fotovoltaico residenziale e industriale guiderà una futura crescita aggiuntiva."La crescita del gruppo nei mercati nazionali e internazionali è solida, sebbene leggermente inferiore alle nostre proiezioni per l'anno fiscale - si legge in una nota - A causa del consueto effetto stagionale, prevediamo che il quarto trimestre del 2024 supererà il terzo trimestre del 2024, ma".Si muove in territorio negativo, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,053 e successiva a quota 7,987. Resistenza a 8,253.