Istat, Laurearsi conviene: maggiori opportunità di lavoro per i titoli terziari in Italia

(Teleborsa) - Laurearsi aumenta sensibilmente le possibilità di trovare lavoro: secondo i datitra i 25-64enni, chi possiede un titolo terziario ha unIl divario è ancora più ampio se si confrontano i laureati con chi ha completato solo la scuola media:Tra i giovani sotto i 35 anni, il 75,4% dei laureati trova lavoro nei primi tre anni, contro il 59,7% dei diplomati. Questi numeri, contenuti nelevidenziano il vantaggio occupazionale associato al titolo di studio.Anche ilconferma il "premio" della laurea: tra i laureati è del 3,6%, ben inferiore rispetto al 6,2% dei diplomati e al 10,7% di chi ha un titolo inferiore.Nonostante i vantaggi,Mentre il tasso diLa situazione è ancor meno favorevole per i diplomati e per chi ha un titolo inferiore, con differenze rispettivamente del 4,5% e 4,6% rispetto alla media europea.In Italia, inoltre, solo il 21,6% degli under 65 possiede una laurea, un dato molto al di sotto della media europea del 35,1% e lontano dai livelli di Francia (42,4%) e Spagna (41,4%). Tuttavia, un segnale positivo emerge dal lgrazie alla crescente quota di giovani con titolo terziario: tra i 25-34enni, più di un giovane su quattro e oltre una ragazza su tre possiede la laurea.Le: il 68,0% delle 25-64enni ha almeno un diploma, rispetto al 62,9% degli uomini. Tuttavia, questo non si traduce in un vantaggio occupazionale: il tasso di occupazione femminile è ancora molto inferiore a quello maschile, fermandosi al 59,0% contro il 79,3%.