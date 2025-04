Eventi e scadenze del 18 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

Venerdì 18/04/2025

BPER

Esautomotion

Gel

Health Italia

LU-VE Group

Next Re

Omer

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, J. D. Vance10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio 202510:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio 202511:00 -- Censimento istituzioni pubbliche - Edizione 2023- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Assemblea: Approvazione del bilancio di Capogruppo relativo all’esercizio 2024 e della proposta di destinazione degli utili- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio