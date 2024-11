UniCredit, Equita alza TP: indicazioni positive su evoluzione business in prossimi anni

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5% per aggiornamento stime e maggiore capitale) ilsu, confermando lasul titolo a "". Il TP è definito senza fattorizzare alcuno scenario di M&A, con un'eventuale operazione suche potrebbe fornire ulteriore upside.A seguito delle indicazioni emerse durante la call, gli analisti, principalmente per riflettere un migliore andamento delle commissioni e maggiori altri ricavi (trading e contribuzioni da equity investments). Le stime non riflettono ancora pienamente il contributo dall'internalizzazione del business assicurativo, il cui closing è atteso nel 2025. Le stime 2026 rimangono 5% al di sotto della guidance.Il Buy è confermato per i)sul fronte della performance operativa e sensitivity contenuta dell'NII al calo dei tassi, che forniscono maggiore visibilità sul mantenimento di elevati livelli di redditività e remunerazione, ii), iii)e iv) opzionalità nell'utilizzo dell’excess capital, con particolare riferimento all'operazione Commerzbank.