Eventi e scadenze dell'8 novembre 2024

Lunedì 04/11/2024

Martedì 05/11/2024

Mercoledì 06/11/2024

Giovedì 07/11/2024

Venerdì 08/11/2024

(Teleborsa) -- Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi- Fiera a Rimini - Evento annuale leader nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 27ª edizione, di Italian Exhibition Group, avrà anche il Textile District, un'area tematica dedicata alla sostenibilità nel mondo della moda- Pechino - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Popolare Cinese- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Brasilia - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana partecipa alla sessione di chiusura relativa all’adozione della Dichiarazione Finale nell’ambito della 10ª Riunione dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20)- La Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo si terrà a Budapest. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.- Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Fortezza da Basso, Firenze - L'evento precede il primo G7 dedicato al settore turistico. Il ministro Santanchè riunisce tutto il mondo del turismo: assessori regionali, associazioni di categoria, imprese, startup, sindaci e istituzioni09:30 -- Superstudio Più, Milano - L'evento "Innovation Day – Evolving Horizons" di Snam, si terrà alla presenza dell’AD Stefano Venier e del Chief Strategy & Technology Officer Claudio Farina10:00 -- Palazzo Koch, Roma - Evento organizzato da Banca Mondiale, Banca d’Italia e MEF. Partecipano, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti e Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE11:00 -- Nota sull’andamento dell’economia italiana - Set.- Ott. 202411:00 -- Milano - Evento organizzato da Mediobanca. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, Alberto Nagel (AD Mediobanca), Paolo Savona (Presidente CONSOB) e il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano11:30 -- Stazione Milano Centrale - Firma dell’accordo di cooperazione tra Trenitalia e FFS (Ferrovie Federali Svizzere). L’evento sarà anche l’occasione per presentare il restyling dei treni, rinnovati negli interni, nei servizi e nella livrea17:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà alla Fiera di MIlano Rho in visita all’81esima edizione di EICMA, Esposizione internazionale delle due ruote- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call, risultati al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Risultati terzo trimestre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M24 e conference call- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30/09/2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2024