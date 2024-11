PharmaNutra, utile 9 mesi sale a 13,2 milioni di euro. Ricavi +17%

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha comunicato che ial(pari a 83,5 milioni di euro) sono aumentati del 17% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (71,4 milioni). Il contributo dei nuovi business (Stati Uniti, Spagna e Cetilar Nutrition) è ancora marginale.I ricavi realizzati sul, pari a 55,5 milioni di euro (50,3 al 30 settembre 2023) evidenziano un incremento del 10%, con una incidenza sui ricavi complessivi del 66,5% rispetto al 70,4% dello stesso periodo dell'esercizio precedente. I ricavi derivanti dalle vendite suiammontano a 28 milioni di euro, rispetto a 21,1 milioni del 30 settembre 2023, con un incremento di 6,9 milioni (+32,5%).Il Risultato Operativo Lordo () si attesta a 24,2 milioni di euro (19 milioni al 30 settembre 2023), con un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Margine EBITDA è del 29% circa sul totale dei ricavi. Ildel periodo ammonta a 13,2 milioni di euro, in crescita del 35,3%."Voglio esprimere tutto il piacere e la soddisfazione nel condividere con il mercato, e con tutti gli interlocutori della nostra azienda, gli esiti di un trimestre che ancora una volta è stato estremamente consistente e positivo - ha commentatodi PharmaNutra - Si tratta di risultati che normalmente definiremmo eccezionali, ma che nel nostro caso non sono altro che la conferma della continua crescita di PharmaNutra negli anni. Chiaramente questo incremento - aumentando la dimensione aziendale - in termini assoluti diventa ancora più rilevante e tutto questo è frutto della concretizzazione dei grandi e importanti investimenti che hanno reso e continuano a rendere solida la struttura di PharmaNutra. Mi riferisco all'attività di ricerca e sviluppo, all'innovazione, all'esclusività dei nostri prodotti, alla qualità e all'innata capacità di distinguersi sul mercato. Grazie a questi valori, che per noi sono basilari, stiamo proseguendo nel processo di espansione del business con una serie di azioni che contribuiranno all'accrescimento della dimensione e del valore dell'azienda".Laal 30 settembre 2024 è positiva (cassa attiva) per 0,5 milioni di euro, rispetto al saldo negativo di 2,6 milioni al 31 dicembre 2023. La gestione operativa del periodo ha generato liquidità per 14 milioni (3,2 milioni al 30 settembre 2023); sono stati effettuati investimenti per 2,7 milioni e sono state riacquistate azioni proprie per l'importo di 0,5 milioni.