Pharmanutra, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

PharmaNutra

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione dai precedenti 78 euro) e confermato la) sul titolo, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni.Pharmanutra ha pubblicato ivenerdì sera. Gli analisti scrivono che,, in particolare mostrando un margine EBITDA del 26,6% nonostante i continui investimenti significativi in ??nuove Business Unit (6 milioni di euro), tra cui PharmaNutra USA. Dopo due anni caratterizzati da significativi Capex per la nuova sede centrale dell'azienda, PharmaNutra è tornata a un forte livello di generazione di cassa con FCF di 16,9 milioni di euro (tasso di conversione del 55%). L'indebitamento netto si è trasformato in una posizione di cassa netta di 5,6 milioni di euro, in linea con le aspettative.Per quanto riguarda le prospettive, ilall'inizio dell'esercizio. Il trading corrente è segnalato come positive nel primo trimestre, che beneficerà anche di un effetto base facile.Il management prevede idel 2025. Sebbene questo annuncio sia incoraggiante, è, poiché Pharmanutra USA è la principale leva di crescita. Durante il CMD di febbraio 2023, il gruppo ha annunciato un fatturato annuo target di 30-40 milioni di euro negli Stati Uniti entro cinque anni, "un obiettivo che ora sembra molto ambizioso", sottolinea Pharmanutra. Di conseguenza, il broker rivede le aspettative di fatturato per i prossimi anni, stimando ora 132,7 milioni di euro per il 2025 (rispetto ai 136,1 milioni di euro precedenti) e 151,9 milioni di euro per il 2026 (rispetto ai 160 milioni di euro precedenti).