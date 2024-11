OPEC taglia ancora le previsioni sulla domanda di petrolio. Pesano Cina e India

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio () ha. In particolare, la previsione per il 2024 è stata rivista al ribasso di 107.000 barili al giorno (tb/d) rispetto all'ultima valutazione, attestandosi a un "sano"(mb/d), anno su anno. Sono state apportate revisioni al rialzo per le Americhe OCSE, l'Europa OCSE e diverse regioni non OCSE - dati i dati effettivi ricevuti - mentre Cina, India, Altra Asia, Africa e Altra Eurasia hanno richiesto revisioni al ribasso, si legge nel Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato.L'OPEC prevede che la domanda di petrolio nell'crescerà di circa 0,2 mb/d, principalmente dalle, sostenuta da una crescita marginale dall'Europa OCSE e dalla regione Asia-Pacifico. Nei paesi non-OCSE, la crescita della domanda di petrolio è prevista di circa 1,7 mb/d, anno su anno, guidata dalla Cina e sostenuta da India, altri paesi dell'Asia, Medio Oriente e America Latina.Inoltre, prevede che ladi petrolio raggiungerà i, sostenuta da una forte domanda di carburante per i trasporti e da una continua crescita economica sana, in particolare in diversi paesi non-OCSE. Analogamente, si prevede che le aggiunte di capacità di raffinazione e i margini petrolchimici, principalmente in Cina e Medio Oriente, contribuiranno alla crescita della domanda di petrolio.La previsione per la crescita della domanda globale di petrolio nelè stata, anno su anno, segnando comunque un aumento "molto sano rispetto alle norme pre-pandemia". Si prevede che l'OCSE crescerà di 0,1 mb/d, anno su anno, mentre si prevede che la domanda nei paesi non-OCSE aumenterà di 1,4 mb/d. Si prevede che la domanda di petrolio nei paesi non-OCSE sarà guidata principalmente dalle richieste della Cina, supportata da Medio Oriente, India, altri paesi dell'Asia e America Latina.Il cartello prevede che la crescita sarà sostenuta da "una, inclusi diesel e autocarri su strada, nonché da sane attività industriali, edilizie e agricole nei paesi non-OCSE". Analogamente, prevede che le aggiunte di capacità e i margini petrolchimici continueranno a contribuire alla crescita della domanda di petrolio.In termini di prodotti, l'OPEC prevede che la domanda di petrolio nel 2025 sarà guidata principalmente dalle richieste di, seguite dalla. Si prevede che anche ilregistrerà una crescita apprezzabile e si prevede che ilregistrerà una ripresa dai livelli più bassi nel 2024. La nafta e i combustibili residui cresceranno marginalmente.