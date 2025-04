Borse asiatiche in rialzo su apertura Trump a de-escalation con Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia al rally di Wall Street e dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald. Le sue parole sono arrivate dopo quelle del Segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha dichiarato che l'attuale guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è insostenibile e che si aspetta una de-escalation a breve. Il presidente USA ha anche minimizzato la sua recente invettiva contro il presidente della Federal Reserve Jerome Powell.Ilhanel 2025, citando le tensioni commerciali e "l'elevata incertezza politica". L'FMI ha tagliato le sue proiezioni del PIL per il 2025 per Cina e India rispettivamente al 4% e al 6,2%, in calo rispetto alle previsioni di gennaio del 4,6% e del 6,5% rispettivamente. Anche le previsioni di crescita del Giappone sono state ridotte dall'1,1% allo 0,6%.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo dell'1,78%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura della seduta precedente.perde lo 0,14%.In netto miglioramento(+2,2%); sulla stessa linea, balza in alto(+1,53%). Sui livelli della vigilia(+0,12%); positivo(+1,39%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,54%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 1,32%, mentre il rendimento delscambia 1,67%.