Asia in leggero rialzo. Focus su colloqui USA-Cina e tensioni India-Pakistan

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sulla scia della performance positiva di Wall Street dopo la Fed e delle crescentiin vista dei colloqui commerciali tra Washington e Pechino previsti per la fine di questa settimana. Pechino ha segnalato che l'incontro è avvenuto in gran parte su richiesta degli Stati Uniti, mentre Trump ha affermato di non voler ridurre i suoi dazi del 145% contro la Cina prima dei colloqui.Il sentiment della regione è comunque rimasto fragile per le crescenti, dopo che Nuova Delhi ha lanciato attacchi contro presunti obiettivi terroristici in Pakistan.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,44%, proseguendo la serie positiva iniziata il 25 del mese scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, mentre Shanghai sale dello 0,26%.Leggermente positivo(+0,54%); consolida i livelli della vigilia(+0,12%). Sulla parità(-0,02%); sulla stessa linea, senza direzione(-0,13%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 1,32%, mentre il rendimento deltratta 1,63%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 3,5%)01:50: Partite correnti (preced. 4.061 Mld ¥).