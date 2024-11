Tyson Foods, guidance inferiore alle attese per le vendite 2025

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso ildel 2024 (terminato il 28 settembre) condi 53.309 milioni di dollari, in aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. L'utile operativo rettificato è di 1.820 milioni di dollari, in aumento del 95% rispetto all'anno precedente, mentre l'è di 3,10 dollari, in aumento del 131% rispetto all'anno precedente. Laè di 2.590 milioni di dollari, in aumento del 48% rispetto all'anno precedente."Abbiamo ottenuto unper il quarto trimestre e l'intero anno. Abbiamo anche rafforzato la nostra posizione finanziaria, con una solida generazione di flussi di cassa e una sostanziale riduzione del nostro rapporto di leva finanziaria netta - ha affermato il- Guardando al futuro, siamo ottimisti sulle nostre prospettive e sulla nostra capacità di offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti. Il nostro portafoglio multi-proteico e multi-canale, unito al nostro team migliore della categoria, ai marchi iconici e all'attenzione all'eccellenza operativa, ci posiziona bene per l'anno fiscale 2025 e oltre".Tyson Foodsche le vendite saranno in calo dell'1% o invariate nell'rispetto all'anno fiscale 2024. Gli analisti si aspettavano una crescita dell'1,8%, secondo i dati compilati da LSEG. Inoltre, prevede che il free cash flow sarà maggiore dei dividendi per l'anno fiscale 2025.