Tyson Foods conferma outlook dopo secondo trimestre in chiaroscuro

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso il(terminato il 29 marzo 2025) conpari a 13.074 milioni di dollari, invariate rispetto all'anno precedente (al di sotto della stima degli analisti di 13,14 miliardi di dollari, secondo dati LSEG); gli accantonamenti per rischi legali hanno ridotto le vendite di 343 milioni di dollari, pari al 2,6%.L'è stato pari a 100 milioni di dollari, in calo del 68% rispetto all'anno precedente, mentre l'pari a 515 milioni di dollari, in aumento del 27% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione () è stato pari a 0,02 dollari, in calo del 95% rispetto all'anno precedente, mentre l'di 0,92 dollari, in aumento del 48% rispetto all'anno precedente (rispetto alle stime degli analisti di 82 centesimi per azione)."Abbiamo registrato un altro trimestre solido, con una crescita sia del fatturato che dell'utile operativo rettificato, trainati da una solida esecuzione in tutta l'azienda - ha dichiarato il- La nostra costante attenzione all'eccellenza operativa, alla conquista di clienti e consumatori, all'utilizzo dei dati e del digitale e al rafforzamento della nostra solidità finanziaria ha portato a quattro trimestri consecutivi di miglioramenti anno su anno nei nostri ricavi e nei risultati netti rettificati. Guardando al futuro, il nostro portafoglio diversificato, multicanale e multiproteico, ci posiziona in modo ottimale per capitalizzare sulla domanda dei consumatori di proteine ??di alta qualità e offrire valore continuo ai nostri azionisti".Tyson Foods continua aun fatturato stabile o in aumento dell'1% nell'anno fiscale 2025 rispetto all'anno fiscale 2024, che include la riduzione di 343 milioni di dollari dovuta alla contabilizzazione di accantonamenti per rischi legali nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025.