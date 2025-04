Tenax International, EnVent abbassa target price e conferma Outperform

Tenax International

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,40 euro) ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, e confermato la" visto l'upside potenziale del 126% sul prezzo attuale.Gli analisti fanno notare che l'andamento del prezzo delle azioni Tenax è stato in linea con l'andamento del mercato fino a novembre 2024; da allora, il prezzo delle azioni è sceso al livello attuale, inferiore a 2,00 euro. Negli ultimi 12 mesi, Tenax ha registrato una(-21% contro -6%).Viene sottolineato che le, con un portafoglio ordini a febbraio 2025 di 10,1 milioni di euro rispetto ai 13,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2024: l'elettrificazione delle flotte è ancora in corso, sebbene a un ritmo inferiore rispetto alle stime precedenti. I progressi negli investimenti in capacità produttiva e gamma di prodotti sono cruciali per perseguire la crescita: la consegna dei primi ordini di Electra 5.0 sosterrà l'aumento di vendite e redditività dal 2025 in poi, mentre ulteriori sinergie sono attese dall'acquisizione di Esagono (4,1 milioni di euro di fatturato nell'esercizio 2023), che raggiungerà la piena capacità produttiva a partire dal 2026, dopo l'integrazione nel 2025. Quanto sopra delinea una gamma di prodotti più ricca e diversificata, le cui vendite saranno operative principalmente a partire dal 2026.Leper il periodo 2025-2028 sono, con informazioni aggiuntive sull'attuale piano di investimenti, sul portafoglio ordini di Electra 5.0, sui progressi dell'integrazione con Esagono. Tenax è attualmente quotata con uno sconto di oltre il 50% rispetto ai concorrenti, nonostante abbia dimostrato di avere solidi fondamentali tecnici e finanziari, con EBITDA e utile netto solidi, e di aver sviluppato una presenza globale nel corso degli anni.