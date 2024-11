Banche in denaro dopo giudizi analisti: brillano MPS, BPM e BPER

Banca MPS

(Teleborsa) -, che corrono, concorrendo a tenere su il mercato n una giornata caratterizzata da qualche incertezza. In particolare si mettono in luce alcune popolari.Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 4,14% a 5,64 euro, dopo cheed indicato un. Scambi forti, che qualche trader giustifica con l'imminente collocamento della quota del Tesoro. Le implicazioni tecniche di breve periodo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,667 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,531. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,803., con un vantaggio del 2,39% a 6.942 euro, dopo che, con un potenziale upside del 18%, confermando un giudizio Buy. La banca d'affari ha anche migliorato le stime di utile per azione su base autonoma per il 2024 (+6%), 2025 (+3%) e 2026 (+5%).Gli analisti di HSBC premiano anche, con un rialzo del. Il titolo reagisce con un bel rialzo del 3,44% a 6,072 euro.