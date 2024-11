Borse europee, valore IPO terzo trimestre al minimo dal 2009. Cresce l'M&A

(Teleborsa) - Laha totalizzato 82,7 miliardi di euro neidel 2024, con unrispetto ai 76,3 miliardi di euro emessi nei primi tre trimestri del 2023, sulla scia di un moderato aumento delle offerte azionarie secondarie (9% YtD) e di un ampio aumento annuale delle IPO (87% YtD). È quanto emerge dal consueto report dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).Lehanno contribuito maggiormente al capitale totale raccolto, con 65,8 miliardi di euro emessi YtD che rappresentano il 79,6% dell'emissione complessiva dei primi tre trimestri dell'anno. Dopo una prima metà dell'anno solida, lehanno accumulato 11,7 miliardi di euro YtD, un aumento dell'87,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, le IPO hanno totalizzato solo 0,15 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2024, l'importo più basso dal terzo trimestre del 2009.L'emissione di azioni sui cosiddettiha accumulato 2,9 miliardi di euro YtD, un calo del 6,5% rispetto ai primi tre trimestri del 2023. Il calo è stato determinato sia da minori emissioni di IPO che da offerte secondarie. Le borse "Junior" sono sedi con requisiti di quotazione meno onerosi che facilitano la raccolta di capitale azionario da parte di piccole e medie imprese e aziende più giovani.Il mercato principale dellaha guidato la sottoscrizione azionaria totale accumulando un totale di 23,2 miliardi di euro durante i primi tre trimestri dell'anno, seguito da(8,7 miliardi di euro) ed(7,9 miliardi di euro).Nei primi tre trimestri del 2024, sono state completatesulle borse europee, leggermente meno delle 68 operazioni completate nello stesso periodo del 2023. Tuttavia, il capitale totale raccolto nei primi tre trimestri del 2024 (11,7 miliardi di euro) ha riflesso un aumento dell'87,2% rispetto all'importo raccolto nei primi tre trimestri del 2023 (6,23 miliardi di euro).Non sono state effettuate emissioni dinel terzo trimestre del 2024, a seguito del forte importo di 6,4 miliardi di euro di proventi accumulati nella prima metà dell'anno.A partire dal terzo trimestre del 2024, unsulle borse europee (UE, Regno Unito e Svizzera). Ciò rappresenta un calo rispetto alle 7.487 società quotate a settembre 2023.Lehanno totalizzatodell'operazione nei primi tre trimestri del 2024, con un aumento del 3,7% rispetto al valore dell'operazione nello stesso periodo del 2023 (512 miliardi di euro).Lehanno accumulato 201 miliardi di euro di valore dell'operazione YtD (37,9% del totale), con un calo dello 0,9% rispetto ai 203 miliardi di euro emessi nello stesso periodo del 2023 (39,6% del totale).Nei primi tre trimestri dell'anno, le operazioni dihanno totalizzato 627 miliardi di euro, un aumento del 25% rispetto ai 501 miliardi di euro accumulati nello stesso periodo del 2023, riflettendo una significativa ripresa rispetto alla cifra contenuta osservata nel 2023.Nel terzo trimestre del 2024, ildei prodotti azionari negoziati in Europa è aumentato del 34% anno su anno. Ciò include il trading indirizzabile su tutte le sedi, anche gli OTC.Il, calcolato come valore del turnover annualizzato rispetto alla capitalizzazione di mercato, è aumentato al 111% nel terzo trimestre del 2024 dopo un minimo record del 100% osservato nella seconda metà del 2023. Per la tendenza a lungo termine, i dati di mercato mostrano undella liquidità di mercato misurata dal turnover ratio con un calo da circa il 150% nel 2018 al 100-120% osservato negli ultimi 12 mesi.Ladi mercato delle azioni quotate in Europa (UE, Regno Unito e Svizzera) è rimasta pressoché invariata nel terzo trimestre del 2024 a 17.000 miliardi di euro, senza registrare variazioni significative rispetto al trimestre precedente.