Cetif Summit "Retail & Distribution 2024": dichiarazione Alessandro Scarfò, AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicura

(Teleborsa) - "Il modello diconsente di declinare in maniera integrata la catena del valore, essendo i canali distributivi e le fabbriche assicurative parte dello stesso Gruppo. Questo ci permette di essere vicini alle persone e alle imprese con un’offerta di Protezione modulare e sempre più multicanale, anche grazie alla nostra App assicurativa, con la quale nel 2023 sono stati gestiti il 25% dei sinistri". Lo ha dichiarato, a Milano durante ildal titolo "Retail & Distribution 2024:tra AI, Customer experience e consulenza"."I premi della Protezione della Divisione Insurance sono cresciuti, dal 2014 al 2023, con un tasso medio annuo pari al 24%. C’è tuttavia ancora molto spazio per la crescita, in considerazione del basso livello di cultura della Protezione che ancora caratterizza il nostro Paese.In questo contesto la Bancassicurazione, grazie ad unache nel tempo si è costruita, assicura una progressiva crescita della cultura assicurativa della clientela", conclude Scarfò, intervenuto nel panel sul futuro della bancassurance nelle strategie distributive.