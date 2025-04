Valentino, EBITDA in calo del 22% nel 2024. Ricavi a 1,31 miliardi di euro

(Teleborsa) -, azienda di alta moda fondata a Roma, ha chiuso ilconpari a 1,31 miliardi di euro, in diminuzione del 3% a cambi correnti e del 2% a tassi di cambio costanti rispetto all'anno prima, e unpari a 246 milioni di euro, in calo del 22% rispetto al 2023 anche per effetti degli oneri non ricorrenti.Il canale, compreso l'e-commerce, e` cresciuto del 5% rispetto al 2023, raggiungendo il 70% dei ricavi totali, in linea con la visione retail-driven dell'azienda e con l'obiettivo di rafforzare la presenza diretta sul mercato. Questa strategia e` riflessa anche nella volonta` di ribilanciare il peso del canale, che nel 2024 ha subito una flessione del 20%, a favore di una distribuzione piu` selezionata con partner strategici, si legge in una nota. L'ha raggiunto un'incidenza del 15% sulle vendite dirette, rispetto all'11% del 2023 (+37% a tassi di cambio costanti).Rispetto alle, buone le performance di Giappone e Medio Oriente, insieme alle Americhe, mentre sia l'Europa che l'Asia hanno affrontato situazioni sfidanti, in particolare nella seconda parte del 2024."Abbiamo fatto importanti progressi nel 2024, continuando a coltivare la promessa della nostra maison di incantare, sorprendere e ispirare i nostri clienti in egual misura ed in linea con i valori del brand sin dalla sua fondazione, dall'ineguagliabile attenzione al dettaglio alla dedizione all'eccellenza - ha commentato il- Il nostro lavoro ha compiuto un passo decisivo con l'ingresso di Alessandro Michele come nuovo direttore creativo. Le sue prime collezioni, lanciate negli ultimi mesi del 2024, hanno gia` mostrato come l'incredibile ispirazione di Alessandro riesca a reinterpretare il passato rivisto dai suoi unici e straordinari occhi e si coniughi con la liberta` con cui Alessandro esprime pienamente il suo genio creativo".