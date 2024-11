EuroPA: arriva l'alleanza europea per pagamenti istantanei e interoperabili tra Italia, Spagna e Portogallo

(Teleborsa) - Con l'obiettivo di abilitare pagamenti paneuropei e transfrontalieri e di promuovere l', BANCOMAT (Italia), Bizum (Spagna e Andorra) e MB WAY/SIBS (Portogallo) hanno reso possibile l'interoperabilita` tra i loro servizi e hanno, semplificando per i loro utenti la possibilita` di effettuare pagamenti istantanei tra persone utilizzando solamente lo smartphone, identificando il destinatario tramite informazioni facilmente accessibili, come il numero di telefono salvato in rubrica.Questo lancio, accompagnato da una dimostrazione dal vivo che si e` svolta al, uno dei piu` grandi eventi tecnologici al mondo, ha messo in mostra le, tramite trasferimenti istantanei SEPA e in collaborazione con le istituzioni finanziarie dei rispettivi paesi.Con ilquesto lancio, avvenuto meno di un anno dopo essere stato annunciato, rappresenta solo il primo passo verso l'interoperabilita` tra, che si prevede sara` ampiamente disponibile dal 2025, principalmente a partire dall Italia, Portogallo e Spagna, ma con l'intenzione di espandersi in tutta Europa e siamo gia` in conversazioni con altri mercati e soluzioni interessati.In Spagna, Bizum ha collaborato strettamente con le entita` bancarie CaixaBank, Santander, BBVA e Abanca per lo sviluppo di questo proof of concept. Una volta abilitato il servizio per gli utenti, le altre entita` bancarie affiliate a Bizum saranno incorporate gradualmente.In Italia,per lo sviluppo dell'infrastruttura che sara` gradualmente integrata dalle altre banche italiane.Il progetto EuroPA sottolinea l'importanza dellche mira a soddisfare gli obiettivi dell'Eurosystem, cercando di promuovere l'adozione di trasferimenti istantanei pan-europei utilizzando infrastrutture esistenti che si sono dimostrate efficaci e ampiamente adottate. Questa soluzione permettera` dia piu` di 45 milioni di utenti utilizzando il solo numero di cellulare registrato in rubrica e che nel 2023 hanno gia` effettuato un totale di 1,5 miliardi di pagamenti, dimostrando l'impatto e l'importanza di questi servizi nel mercato europeo.Con questa iniziativa di connessione tra diverse soluzioni, in cui team di lavoro multidisciplinari delle tre soluzioni di pagamento hanno lavorato in vari ambiti, BANCOMAT, Bizum e MB WAY/SIBS si stanno posizionando come pionieri nella creazione di una rete di pagamento transfrontaliero pan-europea, che ha come caratteristica principale una ux innovativa semplice ed efficace e che pone le basi per un'esperienza di pagamento piu` efficiente, sicura e universale facendo leva sulla forza di marchi leader nei rispettivi paesi per connettere servizi e infrastrutture esistenti che sono fidati e familiari per gli utenti. Allo stesso tempo, sono in corso discussioni con altre soluzioni che potrebbero unirsi.Inoltre, EuroPA non si concentra esclusivamente sull'interoperabilita` per i pagamenti peer-to-peer. Sono in corso lavori per estendere questa interoperabilita` ad altri casi d'uso in futuro, come l', come ad esempio per l’e- commerce, dopo la generalizzazione dei pagamenti peer-to-peer.Nel complesso, il progetto EuroPA rappresenta unverso un'interoperabilita` diffusa e un ecosistema di pagamenti digitali transfrontalieri pan- europeo efficiente, sfruttando le infrastrutture esistenti e fornendo soluzioni gia` adattate alle esigenze e preferenze degli utenti.