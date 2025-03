Bancomat, Bizum e MB Way inaugurano i pagamenti istantanei internazionali

(Teleborsa) -

BANCOMAT, Bizum e SIBS lanciano EuroPA, Alleanza Europea per i Pagamenti, dando il via per la prima volta ai pagamenti istantanei cross-border in Europa. Il nuoivo servizio di pagamenti istantanei, che fa perno sulla progressiva integrazione dei sistemi, consentirà agli utenti di Portogallo, Italia, Spagna e Andorra di inviare e ricevere denaro in tempo reale tramite numero di telefono, utilizzando la propria soluzione di pagamento preferita.

Gli utenti di BANCOMAT, Bizum e MB WAY, potranno inviare denaro oltre confine in modo semplice e immediato, con la stessa velocità ed user experience a cui sono già abituati, selezionando un contatto dalla rubrica e trasferendo immediatamente il denaro sul conto del destinatario. Il tutto con gli stessi standard di affidabilità e sicurezza già garantiti a livello nazionale.



Da oggi, le banche aderenti ai tre circuiti inizieranno ad attivare progressivamente l’interconnessione. e si prevede di concludere la transizione entro il mese di giugno. Ogni istituto si attiverà per informarte i propri clienti dela disponibilità del servizio.



EuroPA è supportata da importanti istituzioni finanziarie in ogni paese, come Intesa Sanpaolo in Italia e Santander in Spagna, e si stima che collegherà oltre 50 milioni di utenti e 186 istituzioni finanziarie nei tre Paesi, in cui BANCOMAT, Bizum e MB WAY vantano una leadership, con oltre 2 miliardi di transazioni effettuate nel 2024 e una quota superiore al 65% del totale dei pagamenti istantanei nei quattro Paesi.



EuroPA soddisfa l’obiettivo strategico dell’UE di raggiungere una completa autonomia nei pagamenti, grazie all’adozione degli standard EU SEPA, fondandosi sulla fiducia consolidata nelle soluzioni e infrastrutture di pagamento europee, ora interconnesse tra loro in modo innovativo e semplice. L’ambizione dell’alleanza è di crescere ulteriormente per espandersi verso nuovi Paesi dell’UE. Sono già in corso dei tavoli di lavoro per estendere l’iniziativa a nuovi ambiti di utilizzo, come l’e-commerce tramite il nuovo modello P2B, a completamento della diffusione dei pagamenti peer-to-peer.