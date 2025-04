Scope Ratings, mandato dal Meccanismo Europeo di Stabilità per valutare merito creditizio

(Teleborsa) -, l’Agenzia di rating europea riconosciuta dalla BCE, ha ricevuto il mandato dal(MES) per valutare il suo merito creditizio.Il mandato assegnato a Scope, spiega una nota, è il primo assegnato dal MES a un'agenzia europea e consolida ulteriormente la posizione di Scope come parte integrante dell'architettura finanziaria europea., ha dichiarato: “Il mandato di rating del MES segna un'per Scope Ratings, l'agenzia di rating europea al centro dei mercati dei capitali in Europa. Il MES si aggiunge al crescente elenco di importanti istituzioni finanziarie europee che hanno conferito un mandato a Scope, tra cui l'Unione Europea. Il mandato, che segue anche l'inclusione dei nostri rating nel quadro di valutazione del credito della BCE, fornisce un'ulteriore prova di come il nostro approccio distintivo al rischio di credito sia apprezzato in questo periodo di incertezza geopolitica ed economica".