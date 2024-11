Legge di Bilancio, Caradonna (commercialisti): emendamento ad articolo 112 valorizza ruolo di revisori e sindaci

(Teleborsa) - "L'art. 112 della bozzache prevede la nomina di un rappresentante Mef negli organi di controllo per le imprese che ricevono un contributo superiore ai, è stata oggetto, fin dalla prima lettura, di numerose critiche e, per tale motivo, dal mondo delle professioni, in modo pressoché unanime, se ne è chiesta la soppressione". Lo dichiara, presidente dell’"Non appare neppure percorribile l'ipotesi di una maggiorenell'uso dei contributi fatta dai sindaci già presenti nelle società. Soluzione – sottolinea Caradonna – che va contro ledidegli adempimenti formali che tutti auspichiamo. Non posso quindi che accogliere con plauso l'emendamento presentato dae altri, (che ha recepito anche alcune mie riflessioni), che ha raggiunto, a mio avviso, una formulazione molto equilibrata nella quale al revisore o, in mancanza, al sindaco, è richiesto di inserire nella relazione annuale la coerenza dell'utilizzo delle somme alla finalità del contributo e, invece, a limitare l'invio di una relazione sul tema solo su richiesta del MEF"."Questo testo – continua la presidente dei commercialisti milanesi – focalizza (non aumenta) le attività chegià svolgono e per tale motivo valorizza la funzione di controllo già attualmente svolta. In aggiunta la disposizione aumenta anche la platea di imprese che dovrà procedere a introdurre questi organi nei propri assetti proseguendo nel percorso di crescita del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Auspico, per tutto ciò, che l'emendamento venga recepito".