Fisco, Commercialisti presentano documento su riscossione e rottamazione quater

(Teleborsa) - Analizzare le principali novità contenute nel decreto delegato di riforma della riscossione, le modalità di riammissione alla definizione agevolata delle cartelle e le ricadute di ordine pratico che interessano sia i professionisti che i contribuenti. È lo scopo del, pubblicato dalnell'ambito delle attività dell'area "Contenzioso tributario" alla quale è delegata la consigliera nazionale Rosa d'Angiolella.Il primo gennaio 2025 – spiegano i commercialisti in una nota – segna uno spartiacque tra le vecchie e le nuove rateazioni nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, intitolato "Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione", in vigore dall'8 agosto 2024.Il decreto rientra nella più ampiarealizzata in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, la quale, all'art. 18, dettava – appunto – i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. Il 2025 segna, inoltre, la riapertura dei termini per versare leprevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, a beneficio di coloro i quali, pur essendovi stati ammessi, erano incorsi nella decadenza prima del 31 dicembre 2024.Ildedica focus specifici al nuovo termine per il tentativo di notifica delle cartelle di pagamento; all'estensione del perimetro di impugnabilità della cartella invalidamente notificata; alle nuove modalità di dilazione dei carichi affidati all'agente della riscossione; alle novità riguardanti la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali; alla riapertura della "rottamazione quater".