Fisco, Michelino (Commercialisti): "2025 anno di grandi novità per i contribuenti"

(Teleborsa) -caratterizzatoche coinvolgeranno in maniera diretta sia le famiglie che le imprese italiane. Cambiano le aliquote, si modificano le detrazioni per le spese e, complessivamente, si ridisegna un sistema a cui sarà necessario adeguarsi in tempi molto rapidi. In questo contesto, il ruolo dei commercialisti diventa sempre più centrale, poiché saranno chiamati a interpretare e applicare correttamente le nuove disposizioni, accompagnando i contribuenti in un passaggio tutt’altro che semplice”. Lo ha dichiaratopresidente nazionale di Andoc (Associazione Nazionale Dottori Commercialisti), intervenendo a Napoli al convegno “Dichiarativi e Bilanci 2025”.presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, ha affermato: “La novità più importante del 2025 riguarda il Collegio Sindacale, per il quale sono cambiate completamente le responsabilità. Mentre fino a poco fa vi era una sorta di principio di solidarietà tra amministratori e sindaci, oggi questo è decaduto: i sindaci sono responsabili in relazione a un multiplo dei compensi che percepiscono”.presidente Fondazione Odcec Napoli, “il fisco italiano risente della riforma che il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha voluto introdurre nell’ordinamento. Le novità di maggior rilievo sono la riduzione delle aliquote da 4 a 3 e l’aumento delle detrazioni che consentono la riduzione dell’imponibile. Ma non è tutto, perché sono in itinere alcune iniziative che andranno incontro al ceto medio. E non dimentico l’importanza della “compliance” tra fisco e contribuente, che può rappresentare un’ulteriore rivoluzione”.Al convegno è intervenuto da remoto Eresidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: “Il 2025 si è aperto con importanti novità in ambito fiscale, uno scenario in evoluzione nel quale il ruolo dei commercialisti si conferma centrale: siamo chiamati non solo a interpretare le norme, ma anche a guidare la transizione verso un sistema più efficiente e trasparente. Con il lavoro svolto in questi anni abbiamo posto le fondamenta per un futuro sempre più solido per la categoria. Mi preme inoltre sottolineare come la responsabilità dei Revisori legali sia un tema di grande rilievo che coinvolge la gran parte dei commercialisti, che merita la massima attenzione”.