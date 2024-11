Banche, primi passi verso il terzo polo: BPM e Anima al 9% di MPS

Banco BPM

Anima

Caltagirone

,

Unicredit

Commerzbank

(Teleborsa) -, nonostante le innumerevoli smentite di, numero uno diche ha semprecon Banca Monte dei Paschi di Siena, ribadendo più volte l'indipendenza del Banco e l'indisponibilità a unirsi ad altre realtà.Con undurato poche ore la coppiail Banco ha recentemente promosso un'OPA sull'asset manager - è arrivata a, acquistando le azioni messe in vendita dal Tesoro e risultando ora ildi Siena, mentreazionista di di Banco BPM che di Anima, si è assicurato unadi MPS.Una evoluzione chenell'ambito del consolidamento del settore a livello nazionale. Un consolidamento europeo, ad oggi, appare ancora prematuro e, come testimonia la vicenda, trova ancora troppi ostacoli di natura ideologica.Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri, quando ildi una operazione di, mettendo in vendita,di Banca Monte Paschi. Una operazione durata un paio di ore e che si è conclusa con unmessa in vendita dal Tesorodel capitale della Banca.Un bel colpo per il governo, che è riuscito a spuntare unsui prezzi di chiusura del titolo della seduta di ieri,dalla vendita di 188.975.176 azioni ad un. Questo porta gli incassi complessivi del MEF a 2,7 miliardi a fronte di 1,6 miliardi impiegati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca. A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dalè scesaIl primo a farsi avanti, dopo la chiusura dell'operazione, è stato ilche ha annunciato di aver acquistato il 5% del capitale di MPS. Una operazione - precisa il Banco con una nota - che "si inseriscevolontaria sulla totalità delle azioni di", annunciata lo scorso 6 novembre, e "del gruppo di rafforzamento delle proprie fabbriche prodotto"., dopo Banco BPM, e rappresenta un partner strategico per la crescita futura di Anima e delle sue controllate", ricorda ancora Banca BPM, esprimendo anche "apprezzamento" per "i risultati e i progressi realizzati negli ultimi anni dall’attuale management e dal Consiglio di Amministrazione di MPS", machiedere l'autorizzazione a "poter eventualmente" poiché "rimane focalizzato sugli obiettivi del piano 2023/26, confermando la propria".L'operazione MPS avrà un impatto sul CET1 ratio di Banco BPM al 30 settembre 2024 pari a -9 bps e non influirà sulla politica di distribuzione esistente. Sulla base delle ultime stime di consensus di MPS, l’investimento genererà un rendimento annuo del 14% circa sotto forma di dividendi, con un impatto positivo sull’utile per azione pari a circa il 2,5%.Nella tarda serata anchesi è fatta avanti, annunciando l'acquisto di una, che, porta la partecipazione totale al 4%. Il corrispettivo per l’acquisto delle ulteriori azioni MPS è stato di circa 219 milioni di euro."Da sempre Anima ha come priorità ilal centro del suo modello multipartnership", afferma, amministratore delegato del Gruppo Anima, aggiungendo che la relazione con MPS "è fonte di grande soddisfazione per i traguardi raggiunti insieme ai colleghi della rete MPS in questi quindici anni, e di entusiasmo per le prospettive di crescita futura"."Avevamo già dimostrato il nostro supporto partecipando all’aumento di capitale del 2022; non poteva esserci occasione migliore di questo collocamento azionario per esprimere ilper la Banca e", conclude il manager.Unè uscito alla scoperto. Secondo quanto riferito da fonti finanziarie in serata, anche ildi Montepaschi nell'operazione condotta dal Tesoro. Una operazione che riporta in casa una partecipazione che può essere definita storica per la famiglia Caltagirone, ma nello stesso tempo rafforza l'ipotesi di formazione del terzo polo bancario, dal momento che l'imprenditore romano è già azionista sia del Banco che dell'asset manager.Da ultimo, anche, la holding della famiglia Del Vecchio,del capitale di MPS, secondo indiscrezioni di stampa.