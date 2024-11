Borsa, banche in rally su ipotesi risiko: MPS (+11%)

Banca MPS

(Teleborsa) - Pioggia di denaro sul comparto bancario, di nuovo al centro di scommesse sul risiko bancario, che coinvolgono Banca Monte dei aschi di Siena e Banco BPM; dopo la vendita dell'ulteriore tranche del Tesoro. La quota del 15% è tata infatti rilevata da Banco BPM e Anima, su cui il Banco ha già lanciato un'OPA totalitaria, e dal mondo imprenditoriale(Caltagirone e Delfin)ha spiccato il volo questa mattina in Borsa, dove guadagna l'11,86% a 6,17 euro. Volumi in crescendo per circa 22,5 milioni di aizoni scambiate. Dal lato tecnico, primo obiettivo individuato a 6,195 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,025. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,365.In battuta anche, premiata in Borsa con un rialzo del 5% a 7,096 euro con 11,5 milioni di pezzi passati di mano. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7,126 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,962. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,856.In luce anche, che guadagna il 2,,14%, dopo aver annunciato ieri sera il collocamento di un bond per 500 milioni preso investitori istituzionali. Ben impostata(+2,73%).Più composti gli Istituti maggiori come(+0,92%),(+0,71%) e(+0,62%), quest'ultima dopo aver accusato il colpo ieri di risultati trimestrali deludenti.