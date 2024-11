BPER colloca bond additional Tier 1 presso investitori istituzionali per 500 milioni

BPER Banca

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento di una, richiamabile ile, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per unSi tratta della seconda emissione di tipologia Additional Tier 1, realizzata dalla Banca durante il 2024, chedella struttura del capitale.I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati, pagabile semestralmente,. Qualora la Banca decida di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verràrilevato alla First Reset Date, aumentato delloe resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva reset date).A seguito di un processo di book building,da parte di circa. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di, inizialmente indicato in area 7,00%,. L’allocazione finale è stata principalmente destinata a(83%) e(15%). La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri - tra cui(44%),(19%) e(10%) - e italiani (16%).Il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni. L’emissione prevede, inoltre, la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scenda al di sotto del 5,125%.Barclays e UBS hanno agito in qualità di Joint Structuring Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre BNP Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.Ildei Titoli è