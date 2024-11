Moltiply, utile 9 mesi scende a 29,7 milioni di euro. Ricavi +10,4%

Moltiply Group

(Teleborsa) -(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, ha registratoper ipari a 322,2 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (+12,9% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2024 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente).L'aumenta dell'8,2%, passando da 77,5 milioni a 83,8 milioni di euro (+12,7% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2024 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente). Ilregistra un decremento del 2%, passandoda 30,3 milioni a 29,7 milioni di euro (-14,9% considerando il solo trimestre chiuso al 30 settembre 2024 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente).Laal 30 settembre 2024 presenta un saldo negativo di 320,9 milioni di euro, rispetto ad un saldo negativo di 300,2 milioni al 31 dicembre 2023. Il trend è principalmente riconducibile al flusso di cassa assorbito per effetto delle acquisizioni di Switcho e Pricewise per 29,6 milioni (al netto della cassa acquisita), alla rideterminazione delle passività stimate per le opzioni put/call sulle residue quote delle partecipazioni di minoranza e al riconoscimento delle passività relative alle opzioni put/call per le società neo-acquisite, per complessivi 21 milioni, al pagamento di dividendi per 4,5 milioni, all'incremento del capitale circolante netto per 21,3 milioni, in parte compensato dalla cassa generata dall'attività operativa.