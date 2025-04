Moltiply, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo 0,12 euro

Moltiply Group

(Teleborsa) - L’assemblea dei soci diha approvato in data odierna il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 che registra un utile di esercizio pari a Euro 4.005.306,00.Gli azionisti hanno, inoltre, deliberato una, per complessivi Euro 0,12 per ogni azione in circolazione, pari ad un importo complessivo di Euro 4.486.681,08, così articolato: quanto ad Euro 3.738.900,90, nella misura di Euro 0,10 ad azione, da distribuirsi come dividendo ordinario proveniente dall’utile di esercizio; quanto ad Euro 747.780,18, nella misura di Euro 0,02 ad azione, da distribuirsi come dividendo ordinario mediante utilizzo della riserva per risultati portati a nuovo.L’importo complessivo dei dividendi deliberati è, quindi, pari a Euro 4.486.681,08, nella misura di Euro 0,12 per ogni azione in circolazione da mettere in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a decorrere dal 9 luglio 2025, previo stacco della cedola in data 7 luglio 2025 e record date 8 luglio 2025.L’assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione ad acquistare azioni fino al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, tenuto conto altresì delle azioni proprie già possedute alla data odierna dalla Società e delle azioni della Società eventualmente possedute dalle sue controllate. L’autorizzazione all’acquisto avrà una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalladata di deliberazione dell’assemblea, mentre l’autorizzazione alla disposizione avrà durata illimitata.