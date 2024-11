UniCredit lancia seconda obbligazione Fixed to Floater con Leva

UniCredit

(Teleborsa) -, con l'obiettivo di allargare la gamma dell'offerta con soluzioni che possano andare incontro alle esigenze degli investitori che vogliono continuare a investire nel segmento del reddito fisso in un contesto di tassi in discesa.UniCredit presenta la nuova obbligazione retail UniCredit, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.La nuova obbligazione di UniCredit è caratterizzata da una. Prevede infatti cedole annuali fisse per i primi due anni, pari a 4,85% annuo lordo, mentre dal terzo al tredicesimo anno le cedole sono legate all'andamento del tasso Euribor 3 mesi, con un fattore di partecipazione al 200% e un cap al 4,85%. Il tasso di riferimento Euribor 3 mesi viene rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interesse.Le obbligazioni sono state, si legge in una nota. Andando ad analizzare la curva dei tassi in Euro, è facilmente verificabile come i tassi siano previsti in discesa: questa Obbligazione è strutturata quindi per pagare dei premi fissi nei primi anni e, quando i tassi saranno ulteriormente scesi, pagare il tasso Euribor a tre mesi moltiplicato per una partecipazione positiva. La partecipazione al 200% permette di essere esposti all'andamento del tasso Euribor a 3 mesi e, contemporaneamente, migliorare il tasso di interesse che si ottiene, fino a un massimo (cap) previsto al 4,85% annuale e un minimo (floor) pari allo 0%., in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT eBond-X), l'obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari alIl valore nominale e l'sono pari a. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit e sarà quindi possibile rivendere l'obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita dell'obbligazione il prezzo seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale.