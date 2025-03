UniCredit, nuova obbligazione retail cumulative callable con tasso al 4,50% annuo

UniCredit

(Teleborsa) -direttamente, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio, che va ad aggiungersi alle quattordici emesse tra fine 2023 ed il 2024.La nuova emissione di UniCredit ha una, prevede la possibilità di rimborso anticipato annuale su facoltà dell'emittente (callability) ed il, pagato in un'unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.A titolo di, se l'obbligazione venisse rimborsata al terzo anno (marzo 2028), l'importo di rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per tre anni, pari quindi al 13,50% (135 euro lordi per ogni obbligazione). Se invece non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel marzo 2038 il rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 euro) oltre ad un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 13 anni, pari quindi al 58,50% (585 euro lordi per ogni obbligazione)., in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l'obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione."Le recenti emissioni e il turnover che si registra sul mercato obbligazionario italiano testimoniano come gli investitori sianoche possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento, per fronteggiare livelli di inflazione che continuano a essere elevati", spiega la banca.