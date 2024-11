Webuild, ordini per 8,3 miliardi di euro da inizio anno. Guidance confermata

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che il totale deida inizio anno ammonta a 8,3 miliardi di euro. Proseguendo la strategia di derisking e il rafforzamento della leadership nei mercati chiave, oltre il 90% dei nuovi ordini proviene da mercati esteri tra cui l'Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e altri paesi dell'Europa. In Italia, gli ordini acquisiti ammontano a 0,5 miliardi.Ladi breve termine del Gruppo ammonta a 118,5 miliardi di euro e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per 21,8 miliardi di euro.L'evoluzione dell'attività commerciale e del business, nonché l'ammontare e la qualità del backlog ordini, consentono di, che prevede un book-to-bill maggiore di 1,0X, ricavi superiori a 11 miliardi ed EBITDA maggiore di 900 milioni. Nonostante la continua crescita, il Gruppo manterrà il focus sulla generazione di cassa, con una solida posizione di cassa netta attesa superiore a 400 milioni.