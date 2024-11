Enel rileva da Acciona portafoglio impianti idroelettrici in Spagna

Enel

Gruppo Acciona

(Teleborsa) -rende noto checon Corporación Acciona Energías Renovables (), perdell’intero capitale sociale di. L’accordo prevede un corrispettivo pari asoggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, in considerazione del tempo che intercorrerà fino al perfezionamento dell’operazione.riferito al 100% di CAH e riconosciuto nell’accordo è pari quindi a 1 miliardo di euro.detenuto da CAH è composto da, localizzate nel nord-est della Spagna, per una capacità installata complessiva di, la maggior parte modulabile, che nel 2023 hanno generato circaL’accordo permetterà al Gruppo Enel dia livello globale, accrescendo ulteriormente la quota del portafoglio di vendite coperta dalla propria produzione rinnovabile in Spagna. A seguito del perfezionamento dell’acquisizione, ilraggiungerà nella penisola iberica una, per una capacità rinnovabile complessiva pari a circa 10,7 GW., previsto nella prima, è condizionato al rilascio dell’autorizzazione della competente Autorità Antitrust e all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Governo spagnolo per gli investimenti esteri (FDI).Il corrispettivo previsto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di CAH saràed è coerente con il piano di sviluppo della capacità prevista.