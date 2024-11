ERG, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

ERG

ha abbassato a per azione (-6%) il su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, confermando la" sul titolo, dopo le indicazioni negative dalla trimestrale (risultati in linea con le attese ma con guidance ridotta sul FY24 a causa delle scarse condizioni di ventosità all'avvio del quarto trimestre).Gli analisti fanno notare che la crescita dell'EBITDA è assorbita completamente dall'(per circa 27 milioni di euro) e dai(per circa 7 milioni di euro). Sul debito in crescita pesa l'andamento degli investimenti/M&A (per 500 milioni di euro) e gli effetti del buyback completato ad inizio anno per -37 milioni di euro."La valutazione di ERG è ora molto più coerente con il profilo di crescita normalizzato (a 12x PE e 8,3x EV/EBITDA sul 2026 con yield del 6,5%) - si legge nella ricerca - Tuttavia ilcon le incertezze regolatorie in Italia, Germania e US che rendono l'outlook in termini di crescita capacità meno visibile. Bene l'approvazione del buyback che incrementa il DPS implicito in linea con le indicazioni di piano (maggiore remunerazione degli azionisti in caso di minori opzioni di sviluppo)".