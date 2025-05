EQUITA, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Hold

EQUITA

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,50 euro) ilsu, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti ricordano che EQUITA ha chiuso il, con ricavi pari a 23,4 milioni di euro (+36% su base annua, +17% rispetto a KECH) e un utile netto di 4,7 milioni di euro (+63% su base annua), sostenuti dalla crescita di tutte le linee di business. Il superamento delle stime è stato trainato principalmente dal Directional Trading, mentre i costi del personale superiori alle attese relativi al piano di phantom share hanno parzialmente compensato il rialzo. Global Markets ha registrato una forte sovraperformance, Investment Banking si è mantenuto solido e Alternative Asset Management (AAM) ha chiuso leggermente al di sotto delle aspettative.Le, con un andamento positivo in Global Markets e Investment Banking che proseguirà anche nel secondo trimestre, mentre AAM sembra affrontare dinamiche di raccolta fondi più deboli. Keplerdi fatturato per l'esercizio 2025 a 97,7 milioni di euro (precedentemente 94,9 milioni di euro), principalmente sulla base di ipotesi di trading direzionale più elevate, e alza la nostra di dividendo per azione a 0,38 euro (da 0,37 euro)."Continuiamo ad apprezzare ildi EQUITA, sebbene il limitato potenziale di rialzo limiti la nostra posizione, inducendoci a mantenere una", si legge nella ricerca.