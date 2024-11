Eventi e scadenze del 15 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Mercoledì 13/11/2024

Giovedì 14/11/2024

Venerdì 15/11/2024

Alibaba

El.En

FNM

Generali Assicurazioni

H-Farm

ITway

Masi Agricola

Spindox

Triboo

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Firenze - Primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore, presieduto dal ministro Daniela Santanchè. Parteciperanno ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea- Roma - Banca d'Italia, BCE e Banca Mondiale organizzano la 3ª edizione della conferenza congiunta dal titolo "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Intervento di apertura sarà di Andrea Brandolini, Vice Capo del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia- I Working Tables on Strategy di PuRE-net (The Public Real Estate Network), l’organizzazione europea che riunisce le agenzie immobiliari pubbliche e i ministeri responsabili della gestione degli immobili pubblici in tutta Europa, si svolgono a Roma presso la sede dell'Agenzia del Demanio che è anche l'organizzatrice dell'evento- Regina Palace Hotel, Stresa - Nuova edizione del forum annuale organizzato da Fondazione Iniziativa Europa. Prenderanno parte, tra gli altri, Michele Vietti (Presidente della Fondazione Iniziativa Europa), Gabriele Fava (Presidente INPS), Silvia Rovere (Presidente Poste Italiane) e i ministri Nordio, Abodi, Lollobrigida, Ciriani e Zangrillo- Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali09:30 -- Bruxelles - Il Consiglio si riunirà per preparare la riunione del secondo comitato di conciliazione sul bilancio, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 202511:00 -- L’Assemblea nazionale della CNA Artigiani Imprenditori d’Italia, dal titolo "Giovani e lavoro, sfide e soluzioni per artigiani e Pmi", il più importante appuntamento annuale della CNA, si svolgerà a Roma, all’auditorium del Massimo. Parteciperanno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Giuseppe Valditara16:00 -- Salone delle Fontane, EUR Roma - Il Presidente Mattarella sarà all'Assemblea dell'Osservatorio Giovani Editori- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive