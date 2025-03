Spindox torna in utile nel 2024. Valore della produzione sale a 112 milioni di euro

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha chiuso ilcon unpari a 111,8 milioni di euro (+11,9% rispetto al 2023),a 9,9 milioni di euro (+37,4%, mentre EBITDA dopo oneri straordinari a 8,5 milioni di euro) ein utile di 0,5 milioni di euro (vs. perdita di 0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023).L'ha registrato un netto miglioramento, passando da una posizione debitoria di 2,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a una posizione attiva di 5,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024, con una variazione positiva pari a circa 8,8 milioni di euro. Tale risultato riflette non solo il rafforzamento della redditività operativa, ma anche - e soprattutto - una gestione più efficiente del capitale circolante."Beneficiamo degli effetti della strategia commerciale definita un anno fa, orientata all'espansione nei comparti ritenuti strategici per la crescita e alla concentrazione nelle aree con un elevato grado di innovazione - ha commentatodi Spindox - I risultati a doppia cifra conseguiti nel 2024, superiori alle stime relative all'andamento generale del mercato, sono per noi fonte di grande soddisfazione".