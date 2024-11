Generali, utile normalizzato 9 mesi sopra le attese a 2,88 miliardi di euro

Generali

(Teleborsa) -, colosso assicurativo italiano, ha chiuso iconin crescita del 18,1% a 70,7 miliardi di euro, grazie alla forte performance di entrambi i segmenti Vita e Danni. Laconferma l'andamento positivo raggiunto nel corso dell'anno e si attesta a 6,8 miliardi di euro, interamente concentrata nelle linee puro rischio e malattia e unit-linked, coerentemente con la strategia di Gruppo.Ilsale a 5.398 milioni di euro (+7,9%), grazie al contributo positivo dei segmenti Vita, Danni e Asset & Wealth Management, sopra i 5.154 milioni di euro indicati in un consensus fornito dall'azienda.L'si attesta a 2.880 milioni di euro (2.979 milioni 9M2023 vs 2.800 milioni attesi), nella variazione rispetto l'anno precedente ha inciso una plusvalenza di natura non ricorrente (193 milioni al netto delle imposte) relativa alla cessione di un complesso immobiliare londinese nel 1Q2023. Escludendo tale effetto, l'utile netto normalizzato sarebbe cresciuto del 3,4%.Glicomplessivi del Gruppo aumentano a 843,3 miliardi di euro (655,8 miliardi FY2023).Il Gruppo conferma la solida posizione di capitale, con unpari a 209% (220% FY2023). La robusta generazione di capitale del periodo è stata più che compensata dall'impatto derivante dall'acquisizione di Liberty Seguros, dai cambi normativi, dalle variazioni non economiche e di mercato. I movimenti di capitale comprendono i dividendi maturati nel periodo e il programma strategico di riacquisto di azioni proprie per 0,5 miliardi di euro.