Scuola, Valditara: "Giusto assicurare diritto di tutti alle paritarie"

(Teleborsa) - "Il governo è ben consapevole della importanza di assicurare il diritto dei ragazzi, a prescindere dal reddito, a studiare nelle scuole paritarie. Stiamo riflettendo su questo argomento importante e stiamo già lavorando per individuare soluzioni praticabili". È quanto ha affermato ila proposito dell'che prevede dal 2025 un voucher spendibile esclusivamente in una scuola paritaria alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro. Per attuare la misura servirà un decreto del ministero dell'Istruzione.prevede, a partire dal 2025, il riconoscimento alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro di voucher, "spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria", per unper ogni studente frequentante. Il finanziamento complessivo fissato è pari, massimo, a 65 milioni di euro annui."A partire dall'esercizio finanziario 2025, alle famiglie con reddito Isee non superiore ad euro 40.000,00 è riconosciuto un voucher, spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria, per un importo annuale massimo pari a euro 1.500 per ogni studente frequentante una scuola paritaria primaria, secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado – si legge nel testo presentato dai deputati–. L'effettivo ammontare del voucher per ogni studente è calcolato sulla base di scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee e nei limiti di un finanziamento complessivo pari ad euro 65 milioni annui. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo dedicato agli interventi del presente comma, pari a 16,25 milioni per l'anno 2025, 65 milioni per l'anno 2026, 65 milioni per l'anno 2027".