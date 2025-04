La scuola italiana è donna: proposte Anief su precariato, mobilità, carriera, stipendi, pensioni

Nella, a Roma, oggi 9 aprile 2025,- Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti,, per parlare dell'importanza del. Un tema caldissimo in questo periodo, soprattutto per il settore della scuola, che vede una prevalenza di donne lavoratrici."Speriamo di arrivare ae dia livello nazionale ed internazionale su un tema cosìimportante e così tremendamente attuale", afferma, Vice-presidente Commissione SOC CESI, aggiungendo "si parlerà di, di abusiva reiterazione dei contratti a termine e di tutte le rinunce che le donne devono fare nella vita perpoter"."Grazie a questo convegno organizzato con la CESI, insieme a CISAL, CSA e ANIEF abbiamo messo in evidenza il ruolo della donna nella scuola italiana. - sottolinea, Presidente Accademia Europa della CESI -sono donne, unarispetto a tutto il resto della Pubblica Amministrazione che"."Abbiamo anche unrispetto a tutta la Pubblica Amministrazione: stiamo parlando di livelli che riguardano anche qui l'80%. Eppure, si entra nella scuola italiana dopo anni die di incertezze, dopo anni di, di, che sono sanciti anche dall'Unione Europea"."Poi, quando si entra in ruolo - ricorda il sindacalista - ci sono dei, che non permettono e negano ildiritto alla ricostruzione della famiglia, all'avvicinamento, perchè c'è unnella scuola italiana".: addirittura viene negata solo alle donne della scuola italiana la possibilità di lavorare in altre amministrazioni con la. Tutto questo in un quadro in cui le donne che lavorano nei ministeri prendono 6.000 euro in più al mese, con un titolo di studio inferiore"."Parliamo di un lavoro di cui ancora. Su questo bisognerebbe fare un'inchiesta per capire se si devono modificare anche le regole per andare in pensione e per il riscatto agevolato della laurea"."Abbiamo quindi delle donne qualificate, lavoratrici, penalizzate per diversi anni, che entrano nel mondo del lavoro e subiscono tutte questee che dobbiamo rimuovere. L'appello alla politica è quindi quello diquesta è l'occasione per incitare la politica a farlo"."Il. - conclude Pacifico - Noi lo stiamo facendo e, infatti, abbiamo portato avanti nella piattaforma sindacale anche alcuni diritti contro la violenza sulle donne. Lo abbiamo fatto con il congedo parentale nell'ultimo contratto e lo rifaremo anche nel prossimo. Pertanto,, io lancio un appello alle donne della scuola italiana: votiamo le listeper cambiare insieme la nostra scuola, per una scuola più giusta".