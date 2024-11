UniCredit, concluso buyback: acquistato il 2,65% del capitale

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato che in data 14 novembre 2024 si ècomunicato al mercato in data 16 settembre 2024 e avviato in pari data.In esecuzione dell'Anticipo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 43.313.675 azioni, pari alper un controvalore complessivo pari a 1.699.999.992,79 euro. Alla data del 14 novembre 2024, a seguito dell'annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 26 giugno 2024, UniCredit detiene 85.556.650 azioni proprie, pari al 5,23% del capitale sociale.In conformità con la delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2024, la società prevede di procedere, entro il termine stabilito dalla delibera, all'in esecuzione dell'Anticipo SBB 2024.