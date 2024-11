Consob avverte i risparmiatori: le frodi finanziarie corrono anche su whatsapp

(Teleborsa) -. L'avvertimento viene lanciato dalla Consob, che avverte "il più diffuso sistema di messaggistica può diventareEntrando negli smartphone del pubblico indifferenziato - avverte l'autorità d vigilanza - eimpropriamente sudella finanza internazionale come, possonoe indurli a cadere in una trappola, in cui rischiano di perdere i loro soldi".Dopo aver messo in guardia contro ledi trading on line e delle, Consob La Consob richiama ancora una volta l'attenzione dei risparmiatori sui rischi connessi ai social network ed agli strumenti di comunicazione di massa.: operatori non autorizzatiapparentemente vantaggiosissime, dietro le quali, però, può celarsia. Nel caso specifico vengono usati comei marchi di Morgan Stanley e di Blackrock, due grandi investitori istituzionali di cui si propone di replicare le strategie di investimento.L'authority sollecita i risparmiatori afinanziarie edel caso, avvalendosi innanzi tutto della sezione "Occhio alle truffe!" sul sito della Consob, dove sono indicate le regole di base per evitare le trappole.